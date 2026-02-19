Macerata | Negligenza in intervento alla spalla avvocato risarcito con 330mila euro per invalidità e danni psicologici

A Macerata, un avvocato ha vinto 330 mila euro dopo un intervento alla spalla mal eseguito. La causa è stata una negligenza medica che ha causato gravi danni fisici e psicologici. L’uomo ha subito una perdita di mobilità e ha affrontato seri problemi di stress e depressione. La sua richiesta di risarcimento ha coinvolto anche le spese per terapie e riabilitazione. La sentenza ha riconosciuto che l’intervento è stato eseguito in modo negligente, rovinando la vita del paziente. Ora aspetta di ricevere i soldi.

Una Vita Stravolta da un Intervento: Avvocato Ottiene 330 Mila Euro per Negligenza Medica. Un avvocato di Macerata ha ottenuto un risarcimento di 331.509 euro dalla Corte d'Appello di Ancona a seguito di un intervento alla spalla andato storto nel 2019. L'operazione, inizialmente volta a risolvere una frattura causata da un incidente stradale, ha determinato un'invalidità permanente e un grave danno psicologico, compromettendo la vita professionale e personale del professionista. La sentenza, emessa il 19 febbraio 2026, accerta la responsabilità dei sanitari. L'Incidente e il Primo Intervento. La vicenda risale al 17 gennaio 2019, quando l'avvocato, all'epoca 57enne, è stato investito da un'auto mentre si trovava a Macerata.