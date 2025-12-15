Vaccino Covid riconosciuto nesso causale fra siero e danni a organi emopoietici | 60enne di Macerata risarcito con indennizzo da €43.420

Un uomo di 60 anni di Macerata ha ottenuto un indennizzo di 43.420 euro dopo il riconoscimento del nesso causale tra il vaccino Covid e danni agli organi emopoietici. La decisione si basa sull’accertamento di un danno permanente e sulla legge 210/92, che prevede un risarcimento per effetti avversi riconosciuti come correlati alla vaccinazione.

Un 60enne di Macerata ha visto riconoscersi dall'Asl un indennizzo permanente di 43.420 euro per danni i.