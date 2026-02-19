Elezioni il 24 e 25 maggio Al voto anche Reggio e Crotone

Il voto per le elezioni amministrative si svolgerà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo anche Reggio e Crotone. La causa è la scadenza naturale dei mandati degli amministratori locali, che spinge molte città a rinnovare le proprie giunte. In Calabria, 626 comuni sono interessati alle urne, con alcuni capoluoghi pronti a eleggere nuovi sindaci e consiglieri. I cittadini si preparano a scegliere chi guiderà le comunità nei prossimi anni, tra sfide di rilancio e sviluppo locale. La consultazione si avvicina rapidamente.

Elezioni amministrative: 626 comuni al voto tra maggio e giugno, Calabria con Reggio e Crotone chiamate a rinnovare le proprie amministrazioni. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha comunicato al Consiglio dei Ministri la fissazione delle date per le elezioni amministrative in 626 comuni italiani, con svolgimento previsto tra il 24 e il 25 maggio 2026. Il possibile ballottaggio è stato programmato per il 7 e l’8 giugno. Un’attenzione particolare è rivolta alla Calabria, dove si voterà anche a Reggio Calabria e Crotone, comuni strategici per il rilancio della regione. Un calendario elettorale ampio per gli enti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Crotone al voto: sfide economiche e rinnovamento amministrativo al centro delle elezioni del 24-25 maggio.Crotone si appresta a votare il 24 e 25 maggio, dopo un commissariamento che ha durato due anni.

Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggioIl Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni amministrative si terranno il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 626 Comuni da Venezia a Reggio Calabria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.