Macerata | 100mila euro per riqualificare gli orti sociali di Fontezucca più accessibilità e sicurezza per tutti

A Macerata, un intervento di 100mila euro mira a migliorare gli orti sociali di Fontezucca, dopo che sono stati danneggiati da recenti problemi di sicurezza. L’amministrazione comunale ha deciso di investire questa somma per ristrutturare le strutture, installare nuovi sistemi di illuminazione e rendere l’area più accessibile alle persone con disabilità. I lavori puntano a creare un ambiente più sicuro e pratico per chi coltiva ortaggi e fiori. I cittadini attendono ora l’avvio dei lavori e i risultati di questa iniziativa.

Macerata Riqualifica gli Orti Sociali di Fontezucca con un Investimento di 100mila Euro. Gli orti sociali di Fontezucca, a Macerata, si preparano a una trasformazione significativa grazie a un finanziamento di 100mila euro destinato a migliorare infrastrutture, sicurezza e accessibilità dell'area. L'intervento, annunciato con un bando comunale, mira a valorizzare un importante spazio di aggregazione e produzione locale, rispondendo alle esigenze di una comunità sempre più attenta alla sostenibilità e alla socializzazione. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del territorio e sostegno al settore agricolo locale.