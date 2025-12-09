Ventuno squadre e atleti premiati alla festa dello sport 2025

Si è svolta, lunedì 8 dicembre, la 29esima edizione della festa dello sport nella sala consiliare del comune di Pescara. A presentare l'evento il giornalista Paolo Minnucci, l'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli e la modella Silvia Severo.Sono stati consegnai 21 premi tra.

