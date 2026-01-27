Allianz assicuratore ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026 promuove unione sicurezza ed eccellenza

Allianz, assicuratore ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026, si impegna a promuovere sicurezza, unione ed eccellenza in un contesto di grande rilevanza internazionale. La collaborazione con questo evento sportivo mira a rafforzare i valori di solidarietà e rispetto, offrendo servizi affidabili e di qualità per atleti e spettatori. Un impegno che sottolinea l’importanza di unire le persone attraverso lo sport e la sicurezza.

In un mondo sempre più diviso, Allianz, Assicuratore Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, contribuisce a unire le persone in una competizione pacifica in uno dei più grandi eventi sportivi al mondo. Atleti da tutti i paesi beneficiano del supporto di Allianz per aiutarli a eccellere nelle competizioni e a prepararsi per il loro futuro dopo i Giochi. Il lancio del bob Allianz Safety Sled è il primo passo di Allianz per migliorare attivamente la sicurezza in questo sport. 200 tedofori della community Allianz (tra cui dipendenti, clienti e agenti) parteciperanno al Viaggio della Fiamma Paralimpica come simbolo di unione, portando la Fiamma fino alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici il 6 marzo 2026.

