Il lupo gira per le strade di Rovereto | l' avvistamento

Da trentotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Rovereto si diffonde la notizia di un avvistamento insolito. Intorno alle 20 di lunedì, alcune persone hanno visto un lupo passeggiare nel quartiere di Santa Maria. Le immagini condivise sui social mostrano chiaramente l’animale, che si muove tra le case. La presenza del lupo in città sorprende molti, e ora si cercano spiegazioni su come sia arrivato fin lì.

Le immagini che in queste ore stanno circolando sul web, sui social in particolare, non lasciano spazio a molti dubbi: nella serata di lunedì 2 febbraio, intorno alle 20, è stato avvistato un lupo nel quartiere di Santa Maria, a Rovereto. Si vede l’animale attraversare la strada nei pressi di una.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rovereto Lupo

Avvistamento lupo nel Parco di Villa Ghigi (Bologna) – VIDEO

Il 8 gennaio 2026 è stato segnalato un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi a Bologna.

Gira per le strade con una sciabola: 30enne semina il terrore

Lunedì 12 gennaio a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, si sono verificati momenti di preoccupazione quando un uomo di circa 30 anni è stato avvistato in centro con una sciabola di un metro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rovereto Lupo

Argomenti discussi: Lupi in pieno giorno al Bosco Spada. La sindaca: Non abbandonate cibo; Attenti al lupo?; La braccata: male del secolo?; -2 AL GIORNO DELLA MEMORIA / IL BARTALI DI FRANCO CRIBIORI.

il lupo gira perIl lupo gira per le strade di Rovereto: l'avvistamentoC'è però chi sostiene che si tratti di un abbaglio e chi invece teme che i rifiuti per strada ne possano richiamare altri ... trentotoday.it

Barasso, lupo selvatico si aggira per le strade del paese. Il sindaco: Tenete i cani al guinzaglioBarasso (Varese), 15 dicembre 2025 – Il sindaco Di Renzo Scolari ha tranquillizzato i suoi concittadini dopo la foto che circola in Rete e che ritrae un animale selvatico, molto probabilmente un lupo. ilgiorno.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.