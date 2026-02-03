Il lupo gira per le strade di Rovereto | l' avvistamento

Questa sera a Rovereto si diffonde la notizia di un avvistamento insolito. Intorno alle 20 di lunedì, alcune persone hanno visto un lupo passeggiare nel quartiere di Santa Maria. Le immagini condivise sui social mostrano chiaramente l’animale, che si muove tra le case. La presenza del lupo in città sorprende molti, e ora si cercano spiegazioni su come sia arrivato fin lì.

Le immagini che in queste ore stanno circolando sul web, sui social in particolare, non lasciano spazio a molti dubbi: nella serata di lunedì 2 febbraio, intorno alle 20, è stato avvistato un lupo nel quartiere di Santa Maria, a Rovereto. Si vede l’animale attraversare la strada nei pressi di una.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Rovereto Lupo Avvistamento lupo nel Parco di Villa Ghigi (Bologna) – VIDEO Il 8 gennaio 2026 è stato segnalato un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi a Bologna. Gira per le strade con una sciabola: 30enne semina il terrore Lunedì 12 gennaio a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, si sono verificati momenti di preoccupazione quando un uomo di circa 30 anni è stato avvistato in centro con una sciabola di un metro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rovereto Lupo Argomenti discussi: Lupi in pieno giorno al Bosco Spada. La sindaca: Non abbandonate cibo; Attenti al lupo?; La braccata: male del secolo?; -2 AL GIORNO DELLA MEMORIA / IL BARTALI DI FRANCO CRIBIORI. Il lupo gira per le strade di Rovereto: l'avvistamentoC'è però chi sostiene che si tratti di un abbaglio e chi invece teme che i rifiuti per strada ne possano richiamare altri ... trentotoday.it Barasso, lupo selvatico si aggira per le strade del paese. Il sindaco: Tenete i cani al guinzaglioBarasso (Varese), 15 dicembre 2025 – Il sindaco Di Renzo Scolari ha tranquillizzato i suoi concittadini dopo la foto che circola in Rete e che ritrae un animale selvatico, molto probabilmente un lupo. ilgiorno.it Rovereto, l'automobilista segnala un lupo in città. Ripreso con il cellulare alla rotatoria di Santa Maria un animale che sembrerebbe avere le caratteristiche di un lupo. Arrivano le prime conferme: potrebbe essere un giovane in dispersione. Video. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.