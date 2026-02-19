L’under 19 si supera Ed è festa per la Kabel

L’Under 19 della Kabel Volley Prato ha vinto il titolo territoriale, sconfiggendo facilmente la Polisportiva Remo Masi in finale. La squadra del presidente Giovanni Giuntoli ha dominato con un punteggio di 3-0, dimostrando grande determinazione e compattezza in campo. La vittoria segue il successo ottenuto in semifinale contro la Sales Firenze, rafforzando il momento positivo del settore giovanile della società. La festa per la Kabel si allarga, confermando la crescita del settore ragazzi. La squadra si prepara ora alle prossime sfide ufficiali.

La Kabel Volley Prato vola nelle categorie giovanili che infilano un successo dopo l’altro. La società del presidente Giovanni Giuntoli arricchisce ancora la sua già ricca bacheca e lo fa grazie alla formazione Under 19 che ha conquistato il titolo territoriale superando in semifinale la Sales Firenze ed in finale la Polisportiva Remo Masi con un secco 3-0 (25-12; 25-13; 25-11). Un successo a cui si accompagnano anche altri risultati di alto livello che confermano il vivaio della società pratese come uno dei migliori a livello regionale. Continua infatti a sorprendere la giovanissima Serie D di Beatrice Beconi che, dopo essere giunta alla pausa di fine girone d’andata in quarta posizione, non ha nessuna intenzione di rallentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

