Identificata la ragazza uccisa a Milano | si chiamava Aurora Livoli aveva 19 anni ed era scomparsa da due mesi

È stata identificata Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita tra via Padova e via Paruta a Milano. Scomparsa da circa due mesi, la sua morte ha suscitato grande attenzione nella comunità. La notizia conferma l'identità della giovane donna, contribuendo a chiarire un episodio che ha lasciato sgomenta la città e le sue persone.

Il mistero sulla giovane donna trovata senza vita in un cortile tra via Padova e via Paruta a Milano ha finalmente un nome. Si chiamava Aurora Livoli, aveva solo 19 anni ed era originaria di Roma, pur vivendo con la famiglia adottiva in provincia di Latina. La svolta è arrivata nel pomeriggio di oggi, quando i genitori, vedendo le immagini diffuse dai Carabinieri sui media, hanno riconosciuto la figlia e si sono presentati disperati alla caserma di Monte San Biagio. La ragazza era svanita nel nulla lo scorso 4 novembre. Nonostante le denunce, le speranze si erano riaccese brevemente il 26 novembre, quando Aurora aveva chiamato i genitori per rassicurarli, dichiarando però fermamente di non voler tornare a casa e senza rivelare dove si trovasse.

