Filippo Vignali, insegnante di liceo di 53 anni, è deceduto dieci giorni dopo la morte del padre, colpito da un grave malore che lo aveva lasciato debilitato. La sua famiglia racconta che Filippo era una persona sempre disponibile, che dedicava il suo tempo ad aiutare gli altri, e che la perdita del genitore lo aveva profondamente segnato. Un amico ha ricordato come Filippo fosse molto legato alla famiglia e che, negli ultimi tempi, aveva mostrato segni di sofferenza più intensa.

Rimini, 18 febbraio 2026 – È morto 10 giorni dopo la scomparsa del padre. Non ce l’ha fatta Filippo Vignali, venuto a mancare lunedì all’età di 53 anni. Filippo è stato stroncato dal tumore diagnosticatogli un anno fa. Ha lottato fino alla fine contro la malattia, si era sottoposto a un intervento chirurgico e varie terapie. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate, impedendogli anche di essere al funerale del padre, morto il 6 febbraio. “Perdiamo un ragazzo speciale, che ha dedicato la sua vita agli altri", dicono gli amici. La vita di Filippo Vignali è stata veramente speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prof del liceo muore 10 giorni dopo il padre. “Filippo era pieno di amore, ha dedicato la vita agli altri”

