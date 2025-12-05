Sandro Giacobbe morto a 75 anni il cantante di Signora mia combatteva da 10 anni contro un tumore

Sandro Giacobbe è morto a 75 anni. Il cantante che lottava da anni contro la malattia si è spento nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese, cirrcondato dall'affetto della. 🔗 Leggi su Leggo.it

