Bollate ai confini dell’Universo con l’astrofisico Paolo Ferri
Bollate, ai confini dell’Universo con l’astrofisico Paolo Ferri. Martedì 25 novembre, al teatro LaBolla, l’astrofisico bollatese Paolo Ferri ha presentato il suo nuovo libro “Ai confini dell’Universo. Dalle sfere celesti all’esplorazione spaziale”. La serata, dedicata alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è stata introdotta dalla Direttrice del Centro Antiviolenza Hara di Bollate e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Scopri altri approfondimenti
Il 27 novembre la Sala Box della Mole Vanvitelliana ha ospitato un nuovo appuntamento del ciclo “L’Europa che vorremmo”, promosso dall’associazione Il Nodo. L’incontro, intitolato “Economia, confini e cultura: Ancona, Zara, Spalato e l’Adriatico tra le due gu - facebook.com Vai su Facebook