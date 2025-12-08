 Bollate ai confini dell’Universo con l’astrofisico Paolo Ferri

Ilnotiziario.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bollate, ai confini dellUniverso con l’astrofisico Paolo Ferri. Martedì 25 novembre, al teatro LaBolla, l’astrofisico bollatese Paolo Ferri ha presentato il suo nuovo libro “Ai confini dell’Universo. Dalle sfere celesti all’esplorazione spaziale”. La serata, dedicata alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è stata introdotta dalla Direttrice del Centro Antiviolenza Hara di Bollate e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

160bollate ai confini dell8217universo con l8217astrofisico paolo ferri

© Ilnotiziario.net -  Bollate, ai confini dell’Universo con l’astrofisico Paolo Ferri

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 160bollate Confini Dell8217universo L8217astrofisico