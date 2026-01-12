Annabella Martinelli scomparsa l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata | cosa sappiamo

Sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Teolo scomparsa il 6 gennaio. L'ultimo avvistamento la mostra con due cartoni di pizza e la sua bicicletta, ritrovata nelle vicinanze. La famiglia e le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze della scomparsa e trovare eventuali tracce utili alle indagini.

