Annabella Martinelli scomparsa l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata | cosa sappiamo

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Teolo scomparsa il 6 gennaio. L'ultimo avvistamento la mostra con due cartoni di pizza e la sua bicicletta, ritrovata nelle vicinanze. La famiglia e le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze della scomparsa e trovare eventuali tracce utili alle indagini.

Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere uscita in bici dalla sua casa di Teolo, il 6 gennaio. Avvistata l'ultima volta il giorno dopo con due cartoni per la pizza tra le mani. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo

Leggi anche: La bici abbandonata, il cellulare muto e l'ultimo avvistamento: cosa sappiamo della scomparsa di Annabella Martinelli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

annabella martinelli scomparsa l8217ultimoScomparsa di Annabella Martinelli: il mistero della studentessa bolognese che tiene tutti col fiato sospeso - Le autorità competenti stanno intensificando le operazioni di ricerca per rintracciarla. notizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.