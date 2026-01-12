Annabella Martinelli scomparsa l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata | cosa sappiamo
Sono in corso le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Teolo scomparsa il 6 gennaio. L'ultimo avvistamento la mostra con due cartoni di pizza e la sua bicicletta, ritrovata nelle vicinanze. La famiglia e le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze della scomparsa e trovare eventuali tracce utili alle indagini.
Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere uscita in bici dalla sua casa di Teolo, il 6 gennaio. Avvistata l'ultima volta il giorno dopo con due cartoni per la pizza tra le mani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo
Leggi anche: La bici abbandonata, il cellulare muto e l'ultimo avvistamento: cosa sappiamo della scomparsa di Annabella Martinelli
Scomparsa di Annabella Martinelli: il mistero della studentessa bolognese che tiene tutti col fiato sospeso - Le autorità competenti stanno intensificando le operazioni di ricerca per rintracciarla. notizie.it
Ricerche in corso in provincia di Padova per rintracciare Annabella Martinelli, una ragazza di 22 anni scomparsa da sei giorni tra le cime dei Colli Euganei. Trovata la sua bicicletta. - facebook.com facebook
Annabella Martinelli scomparsa da sei giorni, ritrovata la sua bicicletta. Gli ultimi avvistamenti e le indagini: cosa sappiamo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.