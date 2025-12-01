Ultimatum di Trump a Maduro | Lascia il Paese o attacchiamo ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni

Donald Trump lancia un ultimatum a Nicolas Maduro. Prima del vertice alla Casa Bianca sul Venezuela, alla presenza del presidente americano, del capo del Pentagono Pete Hegseth e del segretario di Stato Marco Rubio, il leader statunitense ha chiamato l’omologo di Caracas, secondo indiscrezioni raccolte dal Miami Herald, offrendogli un passaggio sicuro per lasciare il Paese e la salvezza insieme alla moglie, al figlio e ai fedelissimi a patto che abbandoni immediatamente l’incarico. Se questo non dovesse accadere, aggiunge il quotidiano americano, il presidente sembra essere pronto a sferrare un attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni

Leggi anche questi approfondimenti

Sale la tensione tra USA e Venezuela. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum diretto a Nicolás Maduro: «Dimettiti o gli Stati Uniti potrebbero usare la forza». - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimatum aereo di Trump lascia il Venezuela in isolamento aereo ? l.euronews.com/MvTl Vai su X

Trump, ultimatum a Maduro: “Lascia il Venezuela se vuoi salvarti” - Gli Stati Uniti hanno confermato di aver avuto un contatto diretto con Nicolás Maduro, ma il dialogo sembra essersi arenato. Scrive thesocialpost.it

Trump a Maduro: lascia il Venezuela e nessuno si farà male - Secondo Cnn, nella telefonata il presidente venezuelano si sarebbe detto pronto a dimettersi entro 18 mesi, Washington offre un salvacondotto per accelerare i ... Riporta huffingtonpost.it

Ultimatum di Trump a Maduro: lasci subito il potere in cambio di salvacondotto - Gli Stati Uniti hanno dato un ultimatum al presidente del Venezuela Nicolas Maduro: Washington gli ha offerto un passaggio sicuro per lasciare il Paese e la salvezza insieme alla moglie, al figlio e a ... Segnala ilsole24ore.com

Donald Trump avrebbe lanciato un ultimatum a Maduro: «Lascia il potere» - Secondo fonti citate dal Miami Herald, e riprese dai media internazionali, il presidente statunitense avrebbe intimato al leader venezuelano di abbandonare il Paese – Aumenta la pressione sul tema del ... Da cdt.ch

Trump e le minacce a Maduro: «Se vuoi salvarti, dimettiti e lascia il Venezuela». Da Caracas telefonano alla Casa Bianca, ma nessuno risponde - proposto un piano su tre punti, tutti respinti al mittente da Washington. Si legge su msn.com

Maduro riappare. Ultimatum di Trump: «Vattene dal Venezuela se vuoi salvarti» - E il ministro della Guerra usa la tartaruga Franklin per minacciare i narcos ... Lo riporta msn.com