Board di Pace al via a Washington lo show di Trump con Tajani Gli Usa pronti a costruire una base militare a Gaza per i soldati stranieri

Il board di Pace, tenutosi a Washington, ha visto la partecipazione di Trump e Tajani, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di creare una nuova base militare a Gaza. Questa struttura potrebbe accogliere fino a 5.000 soldati stranieri, spingendo la regione verso una presenza militare più forte. Il progetto ha generato discussioni tra gli alleati, mentre si attendono decisioni definitive. La proposta arriva in un momento di tensioni crescenti nel Medio Oriente, con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale nella zona.

Gli Stati Uniti progettano di costruire una base militare a Gaza in grado di ospitare sino a 5mila soldati. La struttura dotata di torrette, bunker di sicurezza e magazzini militari dovrebbe sorgere su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati individuata in una zona arida nel sud della Striscia. Obiettivo di ospitare nel prossimo futuro gli uomini della Forza di stabilizzazione internazionale (Isf), il contingente militare plurinazionale chiamato secondo il piano Usa a monitorare e consolidare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. A svelare il progetto per la nuova base militare è il Guardian, che cita documenti ufficiali del Board di Pace, l’organismo internazionale voluto da Donald Trump che terrà oggi la sua prima riunione operativa a Washington.🔗 Leggi su Open.online

Tajani vola da Trump per il Board su Gaza, è scontro Usa-Vaticano: «Peccato dia forfait, la pace non è questione di parte»Tajani si reca a Washington per partecipare al consiglio su Gaza, a causa della mancanza di unità tra Europa e Vaticano sulla questione.

Trump invita i leader mondiali nel Board per Gaza, ora gli Usa sognano una «Onu parallela». Il siluro di Netanyahu al governo tecnico palestineseDonald Trump ha invitato i leader mondiali a partecipare al Board of Peace per Gaza, ponendo le basi per una possibile iniziativa parallela all'ONU.

