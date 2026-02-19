L’ultima di Petrecca | si paragona a Gesù e punta il dito contro chi l’ha tradito

Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport dopo aver criticato pubblicamente alcuni membri del suo team. Durante un meeting interno, ha paragonato se stesso a Gesù, accusando alcuni collaboratori di averlo tradito. La sua uscita dalla guida della testata sportiva arriva poco dopo le tensioni causate da questa presa di posizione. Alla fine, ha deciso di lasciare, lasciando aperta la strada a nuovi cambiamenti all’interno della redazione. La sua decisione ha sorpreso molti colleghi e osservatori.

Paolo Petrecca alla fine si è dimesso da direttore di Rai Sport o, per meglio dire, è stato costretto a rinunciare alla direzione della testata sportiva della tv pubblica. Il passo indietro sembrava inevitabile dopo la disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura di Milano-Cortina, diventata un caso politico e una figuraccia internazionale. Ma Petrecca si è sentito tradito. E lo ha fatto intendere su Instagram, accostando la sua figura a quella di Gesù Cristo. La storia pubblicata su Instagram. Petrecca ha infatti pubblicato su Instagram una storia con il dipinto “ San Matteo e l’Angelo ” di Guido Reni, accompagnato dalla scritta “Mt 26, 20-29”: il riferimento è a un passo del Vangelo secondo Matteo (capitolo 26, versetti 20-29). 🔗 Leggi su Lettera43.it

