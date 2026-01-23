Coltello puntato alla gola e strattoni poi la colluttazione | tentata rapina in centro

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22, nel centro storico, si è verificato un episodio di rapina con minaccia di coltello. Un uomo ha avvicinato una vittima, puntandole un coltello alla gola e strattonandola, prima di scatenare una colluttazione. Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri fenomeni di violenza recentemente registrati nell’area, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e sicurezza pubblica.

Ancora un episodio di violenza nel cuore della città. Oltre a quello accaduto nella ex distilleria, nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 un individuo ha avvicinato la propria vittima in pieno centro storico e, sotto la minaccia di un coltello, l'ha rapinata. Inoltre, sempre con l'arma in pugno, l'ha costretta a seguirlo, trascinandola di forza. La donna ha però reagito e, a seguito di una breve colluttazione, è riuscita dileguarsi, avvisando le forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della polizia che, grazie alla testimonianza fornita dalla denunciante, sono riusciti a rintracciare il malvivente e ad assicurarlo alla giustizia.

