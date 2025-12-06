Pirozzi ex Sindaco eroe si racconta | Ora indosso la divisa della Lucchese Vicinanza dello sport? Roby Baggio ecco cosa fece
Pirozzi, parla l’ex Sindaco di Amatrice: «Ora indosso la divisa della Lucchese. Vicinanza dello sport? Roby Baggio, ecco cosa fece» Sergio Pirozzi, l’ex sindaco eroe di Amatrice, ha voltato pagina. Dopo aver affrontato l’orrore del terremoto del 2016, la difficile ricostruzione e una lunga battaglia legale, ha deciso di chiudere con la politica per tornare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Comune di Santa Maria a Vico - Ufficio Comunicazione. . Il Video della Conferenza Stampa del Sindaco Andrea Pirozzi, della Vicesindaco Veronica Biondo e degli Avvocati difensori Mauro Iodice, Angelo Raucci e Carfora Raffaele. - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice: «Dopo il terremoto mi ha salvato la panchina» - Il disastro mi ha traumatizzato, i ricordi di quella notte ... Come scrive msn.com
Il sisma a Amatrice, la Lucchese e la sfida a Balotelli e Santos: Sergio Pirozzi si racconta - Sergio Pirozzi si racconta all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Scrive tuttomercatoweb.com
Pirozzi: "Ad Amatrice ho perso 239 amici. La notte penso ancora alle urla delle persone sotto le macerie" - L'allora sindaco della cittadina distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016 ora allena la Lucchese in Eccellenza: "Mi ha salvato l'amore per il calcio. Secondo msn.com
Pirozzi, niente selfie a Amatrice - È quanto ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, parlando ai microfoni del Tg3 in collegamento dal ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it