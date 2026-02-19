La squadra Folie in grande forma ha conquistato la Triple Crown, grazie anche al ritorno di Sorokaite. La causa di questa vittoria è stata la combinazione di una battuta potente e una difesa solida, che hanno messo in difficoltà gli avversari. Sorokaite ha portato esperienza e incisività in campo, contribuendo alla vittoria finale. La partita si è decisa nel quarto set, quando Folie ha preso il comando con un attacco decisivo. La squadra ora guarda avanti con fiducia, mentre i rivali cercano di reagire.

Il panorama della League One Volleyball (LOVB) si presenta ancora più incerto e avvincente, con le squadre impegnate in una fase cruciale della stagione che mette in evidenza performances realizzate sia da atlete emergenti sia da veterane di rilievo. La sesta settimana di campionato, contraddistinta dall’evento speciale chiamato LOVB Classic, ha offerto un quadro completo delle dinamiche che interessano il torneo, con una particolare attenzione alle protagoniste italiane e alle squadre più in forma. Salendo in cima alla graduatoria, Salt Lake detiene un vantaggio consistente con **8 vittorie** e una sola sconfitta**, mantenendo un ritmo impressionante sia in trasferta che in casa, dove ha raccolto **cinque vittorie consecutive** senza subire sconfitte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - LOVB: Folie in grande forma, Sorokaite di ritorno e la Triple Crown conquistata

