Olimpiadi Wierer e Vittozzi puntano un record nel biathlon Cos’è la triple crown

Le due atlete italiane, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sono a un passo dal raggiungere un traguardo storico nel biathlon alle Olimpiadi. Con il gong che si avvicina, entrambe puntano a mettere in fila tre vittorie consecutive, un risultato che potrebbe entrare nella storia dello sport italiano. L’obiettivo è la cosiddetta “triple crown”, un record che rappresenta il massimo per chi compete in questa disciplina.

Il coronamento di una carriera: qual è il record che inseguono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel biathlon alle Olimpiadi Il gong è sempre più vicino a scattare. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno per partire e il medagliere italiano potrebbe essere storico in casa, addirittura il migliore di sempre, secondo alcuni. Ed è già partita anche la corsa per capire quali atleti potrebbero davvero arrivare a medaglia e quali si dovranno accontentare di un piazzamento diverso. Sicuramente le possibilità sono buone nel biathlon, dove i colori azzurri vantano due professioniste incredibili come Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

