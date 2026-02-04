La seconda parte della stagione della LOVB mostra luci e ombre per le squadre italiane all’estero. Durante le settimane 3 e 4, le atlete italiane hanno ottenuto risultati alterni, con alcune vittorie e altre performance deludenti. La Folie, in particolare, ha brillato in alcune partite, ma ci sono ancora margini di miglioramento. La situazione resta incerta, e ora si attende il prossimo turno per capire meglio come evolverà il cammino delle azzurre.

Questo aggiornamento sintetico presenta l’andamento delle azzurre impegnate all’estero nelle settimane 3 e 4 della LOVB, evidenziando i risultati, i cambi di ruolo e la dinamica delle classifiche senza riferimenti a testi originali. si delineano i progressi e le difficoltà delle giocatrici nelle rispettive squadre, con attenzione ai dati di rendimento e alle scelte tecniche. La formazione di Atlanta ha raccolto diverse sconfitte nelle ultime due settimane, con la gara del 22 gennaio contro Nebraska rinviata. L’unica vittoria recente risale al 15 gennaio contro Austin. Beatrice Negretti aveva mostrato nella prima parte della stagione una posizione da titolare e tra le migliori della lega, ma il rientro di Piyanut Pannoy a pieno regime ha portato a un shift di ruoli: Negretti è ora secondo libero, mentre Pannoy occupa la prima maglia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Luci e ombre degli italiani all'estero nella LOVB, Folie risplende

