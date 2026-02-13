Grave infortunio a Grancia Ticino | operaio italiano colpito da un cassero durante i lavori

Un operaio italiano di 60 anni ha subito un grave infortunio questa mattina a Grancia, in Ticino, a causa di un cassero che gli è crollato addosso durante i lavori. La polizia cantonale ha confermato che l’incidente si è verificato poco prima delle 11 in un cantiere situato in via alla Roggia. L’uomo, residente in Italia, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale con ferite serie. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri locali, dove le autorità stanno ora indagando sulle cause.

Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Grancia. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, poco prima delle 11 un 60enne cittadino italiano residente in Italia è rimasto ferito mentre era impegnato in un'attività di cantiere in via alla Roggia. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava posando un cassero quando, per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, la struttura è caduta colpendolo su una parte del corpo. L'impatto gli ha provocato conseguenze importanti: in base a una prima valutazione medica, le ferite riportate sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.