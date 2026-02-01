Domen Prevc fa doppietta a Willingen, vincendo anche la seconda gara e confermando di essere il favorito assoluto per le Olimpiadi. Il sloveno ha dominato il salto con una prestazione senza rivali, portando a casa due vittorie consecutive sul trampolino grande della tappa tedesca.

Domen Prevc vince anche gara-2 con una dimostrazione di superiorità a dir poco disarmante e completa la doppietta sul trampolino grande di Willingen, in occasione della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Il mastodontico impianto teutonico ha esaltato le qualità aerodinamiche in fase di volo del 26enne sloveno, che ha inflitto distacchi abissali al resto della concorrenza arrivando nel migliore dei modi alla vigilia dei Giochi Olimpici. Il nativo di Kranj classe 1999, fresco campione mondiale di volo con gli sci e vincitore della Tournée dei 4 Trampolini, ha archiviato l’undicesimo successo stagionale toccando quota venti affermazioni totali in gare individuali del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Domen Prevc fa doppietta a Willingen e sarà l’uomo da battere alle Olimpiadi

Domen Prevc si impone ancora una volta nel circuito di Coppa del Mondo di salto con gli sci, conquistando la doppietta a Klingenthal e rafforzando la sua leadership nella classifica generale della stagione 2025-2026.

Domen Prevc conferma la sua supremazia nel salto con gli sci e conquista ancora una volta a Willingen, sull’HS147 tedesco.

