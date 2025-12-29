Due uomini presi a sprangate in faccia Feroce aggressione alla stazione di Ferno-Lonate Pozzolo

A Ferno–Lonate Pozzolo, la stazione torna a essere al centro di episodi di violenza, con due uomini aggrediti con violenza. Questo episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza pubblica in un’area già segnalata come problematica. La situazione richiede attenzione e interventi concreti per garantire maggiore tranquillità e tutela per cittadini e utenti.

Ferno (Varese) – Ancora violenza, ancora sangue, ancora paura. La stazione di Ferno–Lonate Pozzolo torna a essere teatro di cronaca nera, confermandosi un punto critico sul fronte della sicurezza. Prima dell'alba di ieri, una lite scoppiata per motivi apparentemente futili è degenerata in un'aggressione brutale a colpi di spranga, lasciando a terra due uomini feriti. Un'aggressione feroce. Erano circa le 5 del mattino quando in via Trento, all'esterno dello scalo ferroviario Trenord – fermata del Malpensa Express – sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Busto Arsizio e Gallarate. I soccorritori si sono trovati davanti a una scena inquietante: due persone di origine nordafricana colpite con una mazza ferrata, segno di una violenza cieca e improvvisa.

