Le accuse contro Andrew Montbatten-Windsor, ex duca di York, sono al centro di un’attenzione crescente, ma non rappresentano ancora condanne definitive. La sua vicenda, collegata a comportamenti discutibili e a un’indagine in corso, mette sotto pressione la famiglia reale britannica. Nonostante le polemiche, il principe mantiene il suo ruolo ufficiale, anche se la stampa internazionale segue ogni suo passo con grande curiosità. La vicenda si intreccia con le fragilità di una monarchia che fatica a mantenere intatta la sua immagine di stabilità e tradizione.

Le accuse non sono sentenze, men che meno l'arresto per "cattiva condotta nell'esercizio di una funzione pubblica" (fossimo in Italia, quisquilie e pinzillacchere), quindi noi garantisti lasciamo alle tricoteuse in servizio permanente effettivo le condanne preventive nei confronti di Andrew Montbatten-Windsor, ex duca di York, fratello dell'attuale sovrano Carlo III e secondogenito nonché figlio prediletto di Elisabetta II di venerata memoria (e per fortuna questa donna senza grandi doti tranne il senso del dovere e quello della dignità regale, entrambi smisurati, non deve assistere allo scempio).

© Ilfoglio.it - L'ombra di Epstein sulla già fragile royal family

