Royal Family sempre più attiva nel sociale ma bufera Epstein su Andrea

Il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, torna al centro dell’attenzione dopo le ultime rivelazioni sul caso Epstein, che lo collegano a incontri sospetti e accuse mai completamente chiarite. La bufera giudiziaria si aggiunge alle attività ufficiali della Royal Family, sempre più orientate a sostenere cause sociali e benefiche, ma la polemica rischia di mettere in ombra i loro sforzi umanitari. Un dettaglio che fa discutere è la presenza di Andrea in alcuni eventi organizzati da Epstein, con foto e testimonianze che riemergono ora, alimentando sospetti e dubbi sulla sua posizione.