Per il caso Epstein, Bill Gates ha deciso di non partecipare al summit sull’intelligenza artificiale in India, dove avrebbe dovuto parlare oggi. La sua assenza deriva dalle recenti controversie legate al finanziamento di Epstein, che hanno sollevato dubbi sulla sua immagine pubblica. Gates ha comunicato di aver preferito evitare distrazioni durante l’evento, che si tiene a Nuova Delhi. La decisione ha sorpreso gli organizzatori, dato che il suo intervento era molto atteso. La sua scelta si inserisce in un quadro di tensioni crescenti intorno alle sue attività.

Il caso Epstein dispiega i suoi primi effetti su Bill Gates, che ha annullato il suo discorso previsto per oggi al summit sull’intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Gates Foundation, dopo che il fondatore di Microsoft è stato nominato nei file del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. “Dopo un’attenta valutazione e per garantire che l’attenzione rimanga sulle priorità chiave dell’AI Summit, Gates non terrà il suo discorso”, ha affermato la fondazione in una nota. “La Fondazione Gates resta pienamente impegnata nel nostro lavoro in India per promuovere i nostri obiettivi comuni in materia di salute e sviluppo”, ha affermato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, Bill Gates annulla il suo discorso al summit sull’AI in India

Caso Epstein, Melinda contro l’ex marito Bill Gates: “Risponda del suo comportamento”Melinda French Gates chiede pubblicamente all’ex marito di spiegare il suo comportamento, dopo che il nome di Bill Gates è emerso nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia legati al caso Epstein.

Gates rinuncia al vertice IA in India: il caso Epstein offusca la sua immagine e solleva dubbi sul suo ruolo globale.Bill Gates ha deciso di non partecipare al vertice sull’intelligenza artificiale in India a causa delle polemiche legate al suo coinvolgimento nel caso Epstein.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.