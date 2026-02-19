Caso Epstein Bill Gates annulla discorso a vertice su IA in India

Bill Gates ha annullato il suo intervento al vertice sull'intelligenza artificiale in India, causando sorpresa tra gli organizzatori. La cancellazione arriva poco prima dell’inizio dell’evento, senza spiegazioni ufficiali. Il miliardario americano avrebbe dovuto discutere delle nuove tecnologie e delle opportunità future del settore tech. La sua assenza potrebbe influenzare le discussioni e le decisioni del meeting. Gli organizzatori stanno cercando di capire se ci siano motivazioni specifiche dietro questa scelta improvvisa. La discussione sull’AI prosegue senza di lui.

(Adnkronos) – Bill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi al summit sull'intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Gates Foundation, dopo che il fondatore di Microsoft è stato nominato nei file di Epstein. "Dopo un'attenta valutazione e per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave dell'AI Summit, Gates non terrà il. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Bill Gates annulla discorso al vertice indiano sull’IA dopo il caso Epstein Caso Epstein, Bill Gates annulla il suo discorso al summit sull’AI in IndiaPer il caso Epstein, Bill Gates ha deciso di non partecipare al summit sull’intelligenza artificiale in India, dove avrebbe dovuto parlare oggi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bill Gates annulla discorso in India dopo le rivelazioni sul caso Epstein; Caso Epstein, oltre la superficie dello scandalo; Bill Gates annulla discorso al vertice indiano su IA per caso Epstein; Bill Gates annulla il discorso al vertice indiano sull'IA dopo il caso Epstein. Bill Gates annulla discorso al vertice indiano sull'IA per caso EpsteinBill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi ad un importante vertice sull'intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Fondazione Gates, dopo che il fondatore di Microsoft è ... tg24.sky.it Caso Epstein, Bill Gates annulla il suo discorso al summit sull’AI in IndiaIl fondatore di Microsoft non parteciperà al summit sull'intelligenza artificiale dopo essere stato nominato nei file del finanziere pedofilo ... ilfattoquotidiano.it Bill Gates annulla il discorso al vertice indiano sull'IA dopo il caso Epstein. Il fondatore di Microsoft menzionato nei file del finanziere molestatore #ANSA facebook Il caso #Epstein mette sempre più in difficoltà la Casa Reale britannica. Al centro delle ultime rivelazioni Sarah #Ferguson, ex duchessa di #York. #Tg1 Natalia Augias x.com