Rientro di Diop e Tonut | aggiornamenti ' infermeria dell' Olimpia Milano

Questa sera l’Olimpia torna in campo contro Treviso Basket alle 20:30. La squadra di coach Messina spera di recuperare Diop e Tonut, che sono ancora in dubbio a causa di infortuni. La partita si gioca in una fase cruciale, con un grosso scontro in EuroLeague che si avvicina. I tifosi aspettano con ansia notizie sui due giocatori, mentre la squadra si prepara a scendere in campo con o senza di loro.

Questa sera Olimpia Milano affronta Treviso Basket alle ore 20:30, in una cornice di settimana decisiva che anticipa un importante incrocio in EuroLeague contro Dubai Basketball. La squadra milanese si presenta con rientri significativi e una gestione mirata delle rotazioni in vista degli impegni imminenti, mantenendo ferme le priorità di continuità e intensità. La partita è in programma alle 20:30 e vede protagonisti returning e assenze. Stefano Tonut e Ousmane Diop torneranno in campo, mentre Nathan Sestina, Leandro Bolmaro e Josh Nebo restano indisponibili. Per i due ultimi è possibile un recupero in extremis in ottica delle Final Eight 2026. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa sera l’Olimpia torna in campo contro Treviso, dopo aver passato il weekend in trasferta a Lione, dove ha vinto l’ultima partita.

Milano ritrova il sorriso con il ritorno di Tonut e Diop.

