L' Olanda cade l' Italia resiste la Sud Corea rimonta | staffetta che brividi!

L'Olanda ha subito una sconfitta nella staffetta femminile, mentre l’Italia ha mantenuto il ritmo e la Sud Corea ha sorpreso tutti con una rimonta impressionante. La gara è stata molto combattuta, con le olandesi che hanno ceduto posizioni negli ultimi giri, lasciando spazio alle rivali. Arianna Fontana ha portato a casa la quattordicesima medaglia olimpica, portando le azzurre a ottenere un argento emozionante. La competizione si è conclusa con un finale incerto e ricco di tensione.

Le azzurre guidate da Arianna Fontana (14esima medaglia olimpica per lei) conquistano l'argento nella staffetta femminile. La gara è ricca di emozioni nel finale: segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX.