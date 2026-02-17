Santarcangelo | Bastreghi e Pellegrini a confronto tra musica e arte nel nuovo format Supersonico al Supercinema
A Santarcangelo, Bastreghi e Pellegrini si incontrano al Supercinema per il nuovo format “Supersonico”. La ragione è un confronto diretto tra musica e arte, che coinvolge il pubblico in un’esperienza innovativa. Durante l’evento, i due artisti presentano brani inediti e discutono di come la musica possa unire diverse forme di espressione creativa. Il pubblico ascolta attentamente, mentre le luci del cinema creano un’atmosfera coinvolgente.
Dialogo sonoro al Supercinema: Bastreghi e Pellegrini esplorano le nuove frontiere della musica italiana. Santarcangelo di Romagna si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: un dialogo tra due figure di spicco della scena musicale italiana, Rachele Bastreghi, voce storica dei Baustelle, e Francesco Pellegrini, chitarrista dei The Zen Circus. L’appuntamento, in programma giovedì 17 febbraio presso il Supercinema, rientra nella rassegna “Supersonico”, un nuovo format che mira a creare un ponte tra diverse forme d’arte e il pubblico. Supersonico: un nuovo spazio per la creatività. La rassegna “Supersonico” nasce con l’obiettivo di offrire un palcoscenico a contaminazioni artistiche e sperimentazioni sonore.🔗 Leggi su Ameve.eu
