Santarcangelo | Bastreghi e Pellegrini a confronto tra musica e arte nel nuovo format Supersonico al Supercinema

Dialogo sonoro al Supercinema: Bastreghi e Pellegrini esplorano le nuove frontiere della musica italiana. Santarcangelo di Romagna si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: un dialogo tra due figure di spicco della scena musicale italiana, Rachele Bastreghi, voce storica dei Baustelle, e Francesco Pellegrini, chitarrista dei The Zen Circus. L’appuntamento, in programma giovedì 17 febbraio presso il Supercinema, rientra nella rassegna “Supersonico”, un nuovo format che mira a creare un ponte tra diverse forme d’arte e il pubblico. Supersonico: un nuovo spazio per la creatività. La rassegna “Supersonico” nasce con l’obiettivo di offrire un palcoscenico a contaminazioni artistiche e sperimentazioni sonore.🔗 Leggi su Ameve.eu

