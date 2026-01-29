Morti e feriti incidente spaventoso in Italia | una strage bilancio terribile

Nel pomeriggio di giovedì, in provincia di Cuneo, due auto si sono scontrate violentemente. L’incidente ha provocato due morti e tre feriti, alcuni dei quali sono in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo non si è potuto fare molto per le vittime. Le cause sono ancora da chiarire.

Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì 29 gennaio in provincia di Cuneo, dove un violento scontro tra due veicoli ha causato due morti e tre feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Il tragico impatto è avvenuto lungo la strada Sanità, l'arteria che collega Savigliano a Vottignasco, nel Cuneese, un tratto già noto per l'intenso traffico locale. L'allarme è scattato intorno alle 14.30, quando, per cause ancora in fase di accertamento, un' auto e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente. Nell'urto, la vettura è andata completamente distrutta, mentre le persone a bordo dei mezzi sono rimaste intrappolate tra le lamiere.

