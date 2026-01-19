Strage di bambini Lo scuolabus sorpassa poi lo schianto | incidente spaventoso morti e feriti

Un incidente stradale si è verificato a sud di Johannesburg, coinvolgendo un scuolabus e un camion. L’incidente ha causato la morte di 12 bambini e diversi feriti, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento. Un episodio che mette in evidenza l’importanza delle misure di sicurezza sui mezzi di trasporto scolastici.

Un grave incidente stradale ha causato la morte di 12 studenti a sud di Johannesburg, in Sudafrica. Un minibus scolastico si è scontrato con un camion mentre trasportava alunni, secondo quanto riferito dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto nei pressi di Vanderbijlpark, città industriale situata a circa 60 chilometri a sud di Johannesburg. La zona è stata immediatamente raggiunta dai soccorsi e dalle forze dell'ordine per le operazioni di emergenza e i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l' autista del minibus avrebbe perso il controllo del mezzo durante un tentativo di sorpasso di altri veicoli.

Una mattina come tante, uno scuolabus giallo si muove tra le strade di città, trasportando bambini verso la scuola. Improvvisamente, un sorpasso accidentale porta a uno schianto che ha causato vittime e feriti. Un evento che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza e le cause dell’incidente. Un momento di riflessione su un episodio che ha segnato profondamente molte famiglie e il territorio.

