Il deputato del Pd Gianassi attacca il governo, accusandolo di alimentare uno scontro istituzionale. Secondo lui, la maggioranza continua a comportarsi in modo irresponsabile, creando tensioni che rischiano di danneggiare il Paese. Non si ferma, e dice che questa situazione è grave e preoccupante.

Roma, 7 febg. (Adnkronos) - “La maggioranza e il governo continuano a dimostrare un'irresponsabilità grave e preoccupante. Anche nel giorno in cui l'unica cosa che avrebbero dovuto fare è chiedere scusa al Paese, scelgono invece di continuare ad attaccare la magistratura, alimentando uno scontro istituzionale senza precedenti". Così il capogruppo democratico nella Commissione giustizia della Camera, Federico Gianassi. "Il referendum è stato gestito politicamente, con strappi e forzature evidenti. Il governo ha utilizzato questo passaggio delicato per creare confusione e tensione, anziché garantire trasparenza e correttezza democratica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Gianassi (Pd), 'governo alimenta scontro istituzionale'

Approfondimenti su Referendum Gianassi

Il governo ha deciso di mantenere le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della Giustizia.

La decisione del Consiglio dei ministri di confermare la data del referendum sulla Giustizia ha scatenato le critiche del Pd.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Referendum Gianassi

Referendum: Gianassi (Pd), 'governo alimenta scontro istituzionale'Roma, 7 febg. (Adnkronos) - La maggioranza e il governo continuano a dimostrare un'irresponsabilità grave e preoccupante. Anche nel giorno in cui ... iltempo.it

La Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum. Ora è una corsa a ostacoliLa Suprema Corte ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. La presidenza del Consiglio dovrà ora a ... ilfoglio.it

Vi aspettiamo giovedì 12 febbraio alle ore 21 a Lamporecchio insieme a Debora Serracchiani e Federico Gianassi per spiegare le ragioni del No al referendum. Saremo sempre dalla parte della Costituzione e della legge uguale per tutti! facebook