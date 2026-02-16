Lo scontro sul referendum si fa tutto politico | passa da qui la svolta verso il regime

Il dibattito sul referendum si trasforma in una battaglia politica, portando il paese verso una svolta autoritaria. La decisione di respingere le proposte di modifica alla legge sulla giustizia ha sorpreso la premier Meloni e il suo governo, che avevano sostenuto il Sì compatto. Nelle ultime settimane, le tensioni tra le forze politiche sono aumentate, con manifestazioni di piazza e dichiarazioni forti da entrambe le parti.

Fatalmente, spiazzando Giorgia Meloni e la maggioranza schierata compatta per il Sì, il referendum sulla Giustizia è scivolato lungo la china del confronto politico. La questione dirimente – i sette articoli della Costituzione che la riforma Nordio vorrebbe polverizzare – sono trasmigrati sul terreno dello scontro politico a tutto campo. Senza esclusione di colpi, spesso con colpi sotto la cintura in spregio alle regole del confronto e della contrapposizione delle idee, degradati a insulto e a manipolazione di qualunque evento si presti allo scopo. A destra come a sinistra si percepisce il valore squisitamente politico del referendum, ben oltre la questione specifica, seppure importante e dirimente.