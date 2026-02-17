Italia sfrutta le strutture per il futuro! Lo sci freestyle è lo sport con più medaglie alle Olimpiadi Tabanelli sia uno sprone

Il successo dello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 deriva dal fatto che questa disciplina ha conquistato il maggior numero di medaglie, superando altre specialità come lo speed skating e lo sci di fondo. Con quindici ori, lo sci freestyle si conferma come lo sport più premiato, attirando l’attenzione di atleti e appassionati. La vittoria di Tabanelli e di altri atleti italiani rappresenta una motivazione in più per investire in questa disciplina.

Lo sci freestyle è lo sport che assegna il maggior numero di titoli alle Olimpiadi Invernali: ben quindici medaglie d’oro di Milano Cortina 2026 provengono da questa disciplina, che stacca su questo fronte lo speed skating (14), lo sci di fondo (12), lo snowboard e il biathlon (10), mentre sua maestà sci alpino si ferma a 10. È il 13% del totale (15 su 116). Questi numeri spiegano l’importanza assoluto del settore nell’universo della neve e del ghiaccio, con ben sette specialità protagoniste: Big Air, moguls, dual moguls, slopestyle, aerials, skicross, halfpipe. Si tratta di un universo che l’Italia non ha praticamente mai esplorato: il Bel Paese è stato per decenni un piccolissimo puntino nella geografia del freestyle, nei fatti una comparsa che non riusciva mai a sedersi al tavolo dei grandi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia, sfrutta le strutture per il futuro! Lo sci freestyle è lo sport con più medaglie alle Olimpiadi, Tabanelli sia uno sprone Le sprint, lo skiathlon e la tecnica dell’utilizzo della sciolina di tenuta: lo sci di fondo, sport dove l’Italia ha vinto più medaglie ai Giochi Il mondo dello sci di fondo si accende di nuovo con le prime gare. Sci freestyle, Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle: all-in sul Big Air alle Olimpiadi con la sorella Questa mattina Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle agli Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I Giochi pericolosi dello sfruttamento; CARABINIERI - BRESCIA * OPERAZIONE CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO, SEQUESTRATO CAPANNONE E SCOPERTI 23 LAVORATORI IRREGOLARI (TRA CUI 8 MINORI). Vacanze, fino a 300mila euro per una settimana ad agosto: le strutture più care d’ItaliaIl Codacons ha realizzato un'indagine per individuare le strutture ricettive più care d’Italia, analizzando le proposte per una settimana ad agosto pubblicate sui siti specializzati in prenotazioni ... tg24.sky.it Smart Hospitals 2026. Usa sempre al top. In Italia 18 strutture tra le eccellenze mondiali. La nuova classifica NewsweekLa parte alta della classifica è dominata dagli Stati Uniti, che piazzano nove strutture su dieci nella top 10. Al primo posto si conferma la Mayo Clinic di Rochester, seguita da Cleveland Clinic e ... quotidianosanita.it Nella bufera, il norvegese McGrath sfrutta il pettorale numero 1 ed è al comando L'Italia perde Vinatzer e Sala nella prima manche di slalom, ma Saccardi stupisce ed è in top-10! - facebook.com facebook Nella bufera, il norvegese McGrath sfrutta il pettorale numero 1 ed è al comando L'Italia perde Vinatzer e Sala nella prima manche di slalom, ma Saccardi stupisce ed è in top-10! #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com