Olimpiadi invernali 2026 | biglietti fino a 1.400 euro E lo sport più caro non è lo sci

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono alle porte, con l'inaugurazione prevista per il 6 febbraio. Tra le principali discussioni, i costi dei biglietti, che possono arrivare fino a 1.400 euro, e il fatto che lo sport più costoso non sia lo sci. Un tema che coinvolge tifosi e appassionati, sollevando riflessioni sui prezzi e sull'accessibilità degli eventi olimpici.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno per arrivare, con l’inaugurazione prevista per il prossimo 6 febbraio: non sono ancora iniziate, ma il dibattito è già acceso, soprattutto per quello che riguarda i prezzi dei biglietti. Basta dare un’occhiata qua e là per rendersi conto che ci sono alcune discipline dove bisogna davvero svenarsi per accaparrarsi un posto, tanto che alcune raggiungono cifre altissime, fino a 1.400 euro per un solo posto. E, a sorpresa, lo sport più caro non è lo sci alpino, da sempre simbolo dei Giochi invernali. Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: è già polemica sui prezzi dei biglietti. 🔗 Leggi su Funweek.it

