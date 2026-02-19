Incubo Inter | il crollo in Norvegia e l’infortunio a Lautaro Chivu | Lo abbiamo perso

Bodo, 18 febbraio 2026 – Una disfatta tutta italiana. Tre su tre, en plein di sconfitte per la Serie A nell’andata dei playoff di Champions League, con situazioni anche abbastanza compromesse in termini di punteggio. Tre i gol da recuperare per la Juve, due per Atalanta e Inter: Italia al gancio. Dieci gol subiti in tre, a spiegare il momento di grande difficoltà se anche la capolista del campionato è caduta nei dintorni del circolo polare artico sotto i colpi del generale inverno e del Bodo, lesto ad approfittare delle distrazioni difensive di una Inter troppo brutta per essere vera, soprattutto nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inter, notte da incubo: tris Bodo. Chivu: «Lautaro ko, lo abbiamo perso»| Voti: Thuram resta a guardare (5)L’Inter subisce una pesante sconfitta contro il Bodo con un 3-0, a causa di una serata difficile per i nerazzurri.

La sentenza di Chivu: “Abbiamo perso Lautaro, infortunio abbastanza serio”Cristian Chivu annuncia di aver perso Lautaro Martinez a causa di un infortunio grave durante la partita contro il BodøGlimt.

