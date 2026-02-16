LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | caduta per Milan

Durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Jonathan Milan è caduto negli ultimi chilometri, toccandosi la spalla e fermandosi momentaneamente. La caduta, avvenuta in una volata frenetica, ha interrotto la sua corsa e ha suscitato preoccupazione tra i suoi tifosi.

12:39 Coinvolto in una caduta nel finale Jonathan Milan. L'azzurro si tocca la spalla. 12:38 Inizia la rampa finale di un chilometro. 12:37 Si formano i treni delle varie squadre. 12:36 Siamo a tre chilometri dalla fine. 12:35 Il velocista della Lidl-Trek è già sulle ruote del compagno Simone Consonni. 12:33 Jonathan Milan potrebbe trovarsi a competere nel finale con il fratello Matteo, corridore della Groupama – FDJ United. 12:30 Aumenta l'andatura del gruppo in vista del finale. 12:27 Mancano dieci chilometri alla conclusione. 12:24 Le squadre dei velocisti iniziano a muoversi per prendere posizione in vista del finale.