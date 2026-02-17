LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | non perfetto Tiberi Evenepoel rimane in testa

Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, Tiberi ha accusato qualche difficoltà e ha rallentato il ritmo, permettendo a Evenepoel di mantenere la leadership. Milesi, invece, ha concluso in 24ª posizione, a 51 secondi dal primo. La corsa continua a mostrare sorprese e cambi di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Milesi chiude in 24esima posizione a 51? dalla testa. 10.48 Partito anche Jonathan Milan (Lidl-Trek) dopo la brutta caduta di ieri. 10.46 Non bene Milesi che paga 33? all'intermedio. 10.43 Crono di 13.37 per l'italiano. 10.42 Antonio Tiberi chiude in ottava posizione provvisoria (+34?). 10.39 Quarto all'arrivo Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) con il crono di 13.28. 10.37 Tiberi è 12esimo all'intermedio. 10.34 Partito Lorenzo Milesi (Movistar). 10.33 Difficile prevedere ora chi potrebbe battere il crono di Evenepoel. 10.30 Niente da fare per Tarling.