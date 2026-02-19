LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 45 km al termine la Lidl Trek di Milan in testa al gruppo per chiudere sulla fuga

Durante la tappa del UAE Tour 2026, il team Lidl Trek ha deciso di spingere in avanti, portando il gruppo a circa 45 chilometri dalla fine. La loro azzardata fuga ha creato un margine di 2 minuti e 13 secondi su Milan, che si trova ora a controllare la situazione. La strategia dei corridori della Lidl Trek sta mettendo sotto pressione gli avversari, mentre il plotone si avvicina alle ultime fasi di gara. La corsa si fa sempre più intensa in questa fase cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Arriva in blocco in testa al gruppo la Lidl Trek, il vantaggio della fuga inizia a preoccupare Milan, 2'13" il vantaggio dei cinque. 13.10 Gamper, De Bod, Steinhauser, Knox e Milesi la classifica dello sprint. 13.08 Un chilometro allo sprint intermedio. 13.07 Nel gruppo sempre Lidl Trek e INEOS Grenadiers a fare l'andatura davant, 50 km al traguardo. 13.05 8 km al secondo ed ultimo traguardo volante, i corridori ci arriveranno dopo un tratto di discesa. 13.02 Non c'è vento, in questo momento, sul percorso. 13.00 L'abbandono odierno di Pickering, dovuto alla caduta, è il primo della competizione.