LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Dillier e Rickaert in fuga il gruppo si avvicina
Dillier e Rickaert sono scappati durante la tappa del UAE Tour 2026, spinti dalla voglia di conquistare punti preziosi. Il gruppo li tallona a distanza ridotta, mentre i corridori si avvicinano al secondo sprint intermedio, che si trova a circa 30 chilometri dal traguardo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 12.22 Tra poco più di 30 chilometri la testa della corsa arriverà al secondo sprint intermedio. 12.19 Mancano 60 chilometri al termine di questa frazione. 12.16 In gruppo stanno tirano Nils Pollit (UAE Team Emirates – XRG), Jarrad Drizners (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Robbe Ghys (Decathlon CMA CGM Team) 12.13 Il vantaggio di Silvan Dillier e Jonas Rickaert (Alpecin – PremierTech) è ora di 5? 55? 12.10 Questa la classifica degli sprint inermedi aggiornata: 1 DILLIER Silvan 16 2 MILAN Jonathan 11 3 MEZGEC Luka 5 4 TULETT Ben 5 5 RICKAERT Jonas 5 6 DE SCHUYTENEER Steffen 3 7 VAN EETVELT Lennert 3 8 ØXENBERG Peter 1 9 PLAPP Luke 1 10 DEHAIRS Simon 1
