LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | Daniele Di Stefano può sorprendere!

Daniele Di Stefano ha deciso di partecipare ai 1500 metri di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, attirando l’attenzione degli appassionati. La sua presenza si deve alla qualificazione ottenuta attraverso le prove di selezione nazionali, che lo hanno portato in questa finale. È pronto a sfidare i migliori atleti mondiali sulla pista di Cesana Torinese, dove si svolge la gara. La competizione è iniziata e gli occhi sono puntati sul suo passo deciso. Potrebbe essere la sorpresa della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV E testuale dei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. I riflettori si riaccendono sul Milano Speed Skating Stadium per il terzultimo giorno di gare. Gli occhi di tutti gli appassionati sono rivolti sui 1500 metri maschili, unica gara in programma quest'oggi. L'Italia si presenta ai nastri di partenza di quest'evento con il solo Daniele Di Stefano. L'azzurro arriva a quest'appuntamento con i gradi di outsider e proverà a stupire tutti per un posto sul podio.