LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | Di Stefano può stupire

Alle 18.00 si accendono i riflettori sul Milano Speed Skating Stadium per la finale dei 1000 metri maschili di speed skating. Di Stefano, uno dei favoriti, spera di sorprendere tutti. La gara si annuncia emozionante, con i migliori atleti pronti a darsi battaglia in questa tappa importante delle Olimpiadi Invernali. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dei 1000 metri maschili delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dei 1000 metri maschili di speed skating in programma al Milano Speed Skating Stadium, valevoli per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 18.30. L’Italia schiererà al via due atleti, Francesco Betti e Daniele Di Stefano, con quest’ultimo che aveva conquistato lo slot in fase di qualificazione e disputerà anche i 1500. Non ci sono grandi possibilità per i due, con Betti che gareggerà solitario in prima batteria e Di Stefano che ha chiuso 24° in Coppa del Mondo quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi Jordan Stolz corre per la prima volta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

