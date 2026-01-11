LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | inizia l’ultima giornata Tra poco i 1500 maschili con Di Stefano

Segui in diretta l’ultima giornata degli Europei di speed skating 2026. Tra gli eventi in programma, si svolge la finale dei 1500 metri maschili con la partecipazione di Francesco Betti e Daniele Di Stefano. Rimani aggiornato sui risultati in tempo reale cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1500 MASCHILI 14:04 Due gli azzurri in gara: Francesco Betti e Daniele Di Stefano. 13:57 Piccola pausa, si riprenderà alle 14.16 con i 1500 metri maschili. 13:53 Ed è dominio Olanda! Il trio neerlandese conquista la medaglia d’oro con il tempo di 3:01.355. Argento al Belgio in 3:03.982, bronzo Polonia con il crono di 3:07.727. 13:49 Padrone di casa che si aggiudicano la prima heat con il crono di 3:07.727 rifilando 1.75 di distacco alla Germania. Ora Olanda-Belgio. 13:46 Germania, Polonia, Olanda e Belgio. Queste le nazionali partecipanti all’inseguimento a squadre femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

