LIVE Sinner-Mensik ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurro trova un possibile nuovo rivale

Jannik Sinner ha affrontato Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP di Doha, un match che potrebbe segnare il debutto di un nuovo rivale per l’azzurro. Sinner, che ha iniziato la stagione senza grandi successi, si è imposto in due set, dimostrando solidità e determinazione. Mensik, giovane tennista ceco del 2005, ha mostrato già buone qualità, mettendo in difficoltà Sinner in alcuni momenti. La partita si è conclusa con un risultato che apre nuovi scenari per il futuro del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Jakub Mensik, tennista ceco classe 2005, valido per i quarti di finale dell’ ATP 500 di Doha, primo torneo del circuito che l’italiano gioca dall’inizio della stagione, senza contare l’Australian Open appena concluso con il nostro fenomeno che è uscito in semifinale contro il serbo Novak Djokovic. Sinner per arrivare in finale ha dovuto affrontare e battere il connazionale di Mensik, Tomas Machac, eliminandolo con un 2-0 (6-1, 6-4) secco e Alexei Popyrin, sconfitto anche lui 2-0 (6-3, 7-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

