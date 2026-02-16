LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | match non prima delle 17 | 30 Mensik e Choinski al terzo set

Jannik Sinner e Tomas Machac si sfidano a Doha, ma il match tra Mensik e Choinski si prolunga fino al terzo set. La partita tra i due avversari è iniziata alle 14.41 e ancora non si sa quando finirà, perché i giochi sono ancora aperti. La sfida tra i due tennisti si svolge all’interno del torneo ATP e tiene con il fiato sospeso gli spettatori, che aspettano l’inizio dell’incontro di Sinner previsto per le 17:30. Nel frattempo, Mensik e Choinski continuano a battagliare sul campo, cercando di conquistare il punto decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Andranno al terzo set il ceco Mensik e il britannico Choinski, nel match che precede la sfida tra Jannik Sinner e Tomas Machac. Choinski si è aggiudicato il primo parziale 7-6 (6), mentre Mensik ha conquistato nettamente il secondo sul 6-2. 13.00 Adesso andrà in scena il confronto Mensik-Choinski. 12.59 Archiviato il primo match sul campo centrale a Doha. Come da pronostico, l'australiano Alexei Popyrin ha nettamente sconfitto la wild card locale, Mubarak Shannan Zayid, per 6-0 6-2 e attende proprio l'esito della sfida tra Sinner e Machac per conoscere il nome della prossima avversaria.