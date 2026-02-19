LIVE Sinner-Mensik ATP Doha 2026 in DIRETTA | in campo Alcaraz a seguire l’azzurro

Carlos Sinner ha fatto una grande vittoria a Doha 2026, battendo un avversario forte e convincendo gli esperti. La partita, trasmessa in diretta, ha riscosso grande attenzione tra gli appassionati. Sul campo, il tennista italiano ha mostrato grinta e precisione, conquistando il primo set. Ora si prepara a sfidare Mensik, che si sta riscaldando per il match successivo. La sfida tra i due promette emozioni intense, mentre il pubblico aspetta con entusiasmo l’inizio del secondo incontro. La serata di tennis continua con grande suspense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06 Buonasera amici di OA Sport. E’ in corso il primo set tra Alcaraz e Khachanov, sono 3-3. A seguire Sinner-Mensik. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Jakub Mensik, tennista ceco classe 2005, valido per i quarti di finale dell’ ATP 500 di Doha, primo torneo del circuito che l’italiano gioca dall’inizio della stagione, senza contare l’Australian Open appena concluso con il nostro fenomeno che è uscito in semifinale contro il serbo Novak Djokovic. Sinner per arrivare in finale ha dovuto affrontare e battere il connazionale di Mensik, Tomas Machac, eliminandolo con un 2-0 (6-1, 6-4) secco e Alexei Popyrin, sconfitto anche lui 2-0 (6-3, 7-5). 🔗 Leggi su Oasport.it

