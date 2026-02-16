LIVE Sinner-Machac 6-1 5-4 ATP Doha 2026 in DIRETTA | il ceco cancella tre match-point
Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, ma il ceco si salva cancellando tre match-point nel finale. La partita si svolge in una giornata ventosa, che complica i colpi di entrambi i giocatori e rende difficile mantenere la concentrazione. Con il punteggio di 6-1, 5-4, Sinner si avvicina alla vittoria, ma Machac mette a dura prova il suo avversario con un colpo di scena inatteso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Stecca col rovescio Sinner, in una giornata ventosa a Doha. 40-0 Grande rovescio incrociato, in uscita dal servizio, e tre match-point per l’azzurro. 30-0 Out il dritto di Machac che forza la giocata. 15-0 Ace al centro di Sinner. Machac cancella tre match-point e con un dritto vincente in cross accorcia le distanze sul 4-5 nel 2° set. Sarà l’azzurro a servire per chiudere la partita. Vantaggio Machac, con una buona prima al centro. 40-40 Palla corta di Machac che sorprende Sinner. Vantaggio Sinner (terzo match-point), risposta potentissima. 40-40 Grande rovescio lungolinea in spaccata di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner-Machac 6-1 4-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco cancella una palla del doppio break nel 2° set
Il tennista Jannik Sinner ha ottenuto un grande vantaggio contro Machac nel secondo set, dopo aver cancellato una palla del doppio break.
LIVE Sinner-Machac 6-1 1-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco tenta una reazione nel 2° set
Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, portandosi avanti 6-1 2-2, dopo aver sfruttato un ace da sinistra che ha portato il punteggio in parità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
LIVE Sinner-Machac 6-1 3-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto devastante di Sinner. 30-0 Splendida prima a uscire da sinistra di Jannik e Machac non può nulla. oasport.it
È stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. A volte perdere è normale, ci sta," ha sottolineato Sinner dopo la semifinale persa agli Australian Open contro Djokovic. Il suo percorso riparte oggi a Doha, dove affronterà Tomas Machac nel primo turno dell’AT - facebook.com facebook