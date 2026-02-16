LIVE Sinner-Machac 6-1 5-4 ATP Doha 2026 in DIRETTA | il ceco cancella tre match-point

Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, ma il ceco si salva cancellando tre match-point nel finale. La partita si svolge in una giornata ventosa, che complica i colpi di entrambi i giocatori e rende difficile mantenere la concentrazione. Con il punteggio di 6-1, 5-4, Sinner si avvicina alla vittoria, ma Machac mette a dura prova il suo avversario con un colpo di scena inatteso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Stecca col rovescio Sinner, in una giornata ventosa a Doha. 40-0 Grande rovescio incrociato, in uscita dal servizio, e tre match-point per l’azzurro. 30-0 Out il dritto di Machac che forza la giocata. 15-0 Ace al centro di Sinner. Machac cancella tre match-point e con un dritto vincente in cross accorcia le distanze sul 4-5 nel 2° set. Sarà l’azzurro a servire per chiudere la partita. Vantaggio Machac, con una buona prima al centro. 40-40 Palla corta di Machac che sorprende Sinner. Vantaggio Sinner (terzo match-point), risposta potentissima. 40-40 Grande rovescio lungolinea in spaccata di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il tennista Jannik Sinner ha ottenuto un grande vantaggio contro Machac nel secondo set, dopo aver cancellato una palla del doppio break.

Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, portandosi avanti 6-1 2-2, dopo aver sfruttato un ace da sinistra che ha portato il punteggio in parità.

