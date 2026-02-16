Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, portandosi avanti 6-1 2-2, dopo aver sfruttato un ace da sinistra che ha portato il punteggio in parità. La partita si svolge sotto il sole caldo del Qatar, con il tennista italiano che cerca di consolidare il vantaggio. Machac tenta di reagire, ma Sinner mantiene il ritmo alto e continua a mettere pressione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altro ace di Sinner da sinistra, a uscire, e 2-2 in questo 2° set. Machac alla battuta. 40-0 Ace a uscire di Sinner da destra. 30-0 In rete il rovescio di Machac, col vento che ci mette del suo. 15-0 Servizio-dritto di Sinner. Buona la prima di Machac in questo terzo game e il ceco è avanti 2-1 in questo 2° set, che sta salendo di livello. Sinner andrà a servire. 40-0 Dritto devastante di Machac all’incrocio delle righe, rischia il tutto per tutto. 30-0 Prende la riga col rovescio Machac e in rete il dritto di Sinner. 15-0 Pesante la prima di servizio di Machac, in rete la risposta di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Machac 6-1 1-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco tenta una reazione nel 2° set

Jannik Sinner ha conquistato il primo set contro Machac a Doha, dopo aver dominato con un punteggio di 6-1, causando una serie di errori dell’avversario.

Jannik Sinner e Tomas Machac si sfidano a Doha, ma il match tra Mensik e Choinski si prolunga fino al terzo set.

