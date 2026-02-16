LIVE Sinner-Machac 6-1 1-2 ATP Doha 2026 in DIRETTA | il ceco tenta una reazione nel 2° set
Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, portandosi avanti 6-1 2-2, dopo aver sfruttato un ace da sinistra che ha portato il punteggio in parità. La partita si svolge sotto il sole caldo del Qatar, con il tennista italiano che cerca di consolidare il vantaggio. Machac tenta di reagire, ma Sinner mantiene il ritmo alto e continua a mettere pressione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altro ace di Sinner da sinistra, a uscire, e 2-2 in questo 2° set. Machac alla battuta. 40-0 Ace a uscire di Sinner da destra. 30-0 In rete il rovescio di Machac, col vento che ci mette del suo. 15-0 Servizio-dritto di Sinner. Buona la prima di Machac in questo terzo game e il ceco è avanti 2-1 in questo 2° set, che sta salendo di livello. Sinner andrà a servire. 40-0 Dritto devastante di Machac all’incrocio delle righe, rischia il tutto per tutto. 30-0 Prende la riga col rovescio Machac e in rete il dritto di Sinner. 15-0 Pesante la prima di servizio di Machac, in rete la risposta di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner-Machac 6-1, ATP Doha 2026 in DIRETTA: primo set dominato dal n.2 del mondo
Jannik Sinner ha conquistato il primo set contro Machac a Doha, dopo aver dominato con un punteggio di 6-1, causando una serie di errori dell’avversario.
LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: match non prima delle 17:30, Mensik e Choinski al terzo set
Jannik Sinner e Tomas Machac si sfidano a Doha, ma il match tra Mensik e Choinski si prolunga fino al terzo set.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sinner Machac all'Atp Doha 2026, dove vedere in tv e streaming; Dove vedere in tv Sinner-Machac, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming; Sinner-Machac oggi al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming; Sinner-Machac diretta 6-1, Jannik vince il primo set. In palio gli ottavi dell'Atp di Doha: dove vederla in tv e precedenti.
Sinner-Machac diretta 6-1, Jannik vince il primo set. In palio gli ottavi dell'Atp di Doha: dove vederla in tv e precedentiJannik Sinner torna in campo dopo la delusione in Australia per l'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale contro Djokovic a Melbourne, scende in campo ... ilmessaggero.it
LIVE Alle 17.30 Sinner-Machac: a Doha il rientro di JannikDopo la semifinale agli Australian Open persa contro Djokovic, il numero 2 del mondo torna in campo per il primo turno del torneo 500 del Qatar ... gazzetta.it
Sinner-Machac diretta 1-0, l'esordio di Jannik a Doha: orario, dove vederla in tv e precedenti x.com
È stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. A volte perdere è normale, ci sta," ha sottolineato Sinner dopo la semifinale persa agli Australian Open contro Djokovic. Il suo percorso riparte oggi a Doha, dove affronterà Tomas Machac nel primo turno dell’AT - facebook.com facebook